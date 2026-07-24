Astorga revive su pasado más legendario

Las calles de Astorga se llenaron este viernes de historia con el tradicional desfile de tribus astures, legiones y civitas romanas. Decenas de participantes recorrieron el centro de la ciudad ataviados con trajes de época, para acabar en la Plaza Mayor donde fueron recibidos por el César. La jornada continuó con la XXI Noche de Druidas, organizada por Guerreros de Finn, y diversas actuaciones musicales La fiesta alcanza este sábado uno de sus momentos más destacados con la celebración del Gran Circo Astur-Romano, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de toros y que este año conmemora cuatro décadas de historia.

Virginia Moran Segunda jornada del desfile de astures y romanos en Astorga

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