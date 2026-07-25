Diario de León

Las fotos de la fiesta de Astures y Romanos en Astorga

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Publicado por
Redacción
León

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Astorga celebra la XL edición de su fiesta de Astures y Romanos, con campamentos, desfile de tropas romanas y talleres

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Astorga celebra la XL edición de su fiesta de Astures y Romanos, con campamentos, desfile de tropas romanas y talleres

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Astorga celebra la XL edición de su fiesta de Astures y Romanos, con campamentos, desfile de tropas romanas y talleres

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Astorga celebra la XL edición de su fiesta de Astures y Romanos, con campamentos, desfile de tropas romanas y talleres

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Astorga celebra la XL edición de su fiesta de Astures y Romanos, con campamentos, desfile de tropas romanas y talleres

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