Mansilla de las Mulas recupera su esencia medieval

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas vive este sábado una intensa jornada con motivo de las XXXI Jornadas Medievales, una de las citas más emblemáticas del verano en la localidad. Durante todo el día, vecinos y visitantes han disfrutado de un mercado medieval, exhibiciones de aves rapaces, pasacalles, representaciones teatrales y numerosos espectáculos que han trasladado a la villa a su pasado medieval.

Uno de los actos más concurridos será la tradicional Cena Medieval organizada por el club Atlético Mansillés en la Plaza del Pozo. Los asistentes degustarán un menú de inspiración medieval y participarán en una velada ambientada en la época, para la que será obligatorio acudir ataviado con vestimenta medieval. Tras la cena tendrá lugar el espectáculo de fuego Vulcano, mientras que la programación del sábado concluirá en la Plaza del Grano con el concierto del grupo Entavia, incluido en los Circuitos Escénicos.

Las actividades continuarán este domingo con una nueva jornada de mercado medieval, exhibiciones de aves rapaces, animación y espectáculos por las calles de la villa. Sin embargo, el gran protagonista del día será el Desfile y las Justas Medievales, que comenzarán a las 20.00 horas. Este gran torneo y palenque de caballeros se desarrolla junto a las históricas murallas de Mansilla y constituye el acto central y más esperado de las Jornadas Medievales.

Cada año, cientos de personas se congregan en este singular escenario para presenciar los combates, exhibiciones ecuestres y desafíos caballerescos que recrean el ambiente de la Edad Media. El entorno de las murallas, uno de los elementos patrimoniales más representativos de la villa, aporta además un marco único a una representación que se ha convertido en el principal atractivo de estas jornadas.

Como colofón de la celebración, la Plaza del Grano acogerá a las 21.30 horas el concierto del grupo folk El Nido. Un nuevo pasacalles y el espectáculo nocturno de fuego Vulcano pondrán el broche final a un fin de semana marcado por la recreación histórica, la fiesta y la animación medieval.