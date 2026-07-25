Santiago vuelve a cabalgar por Villadangos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Villadangos del Páramo vive este fin de semana sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, una cita que combina tradición, convivencia y una intensa programación musical capaz de reunir a varias generaciones. La apertura oficial de los festejos tuvo lugar el viernes con el pregón pronunciado por Daniel Alonso Martínez, natural de la localidad y uno de los catedráticos más jóvenes de la Universidad de León.

El sábado se celebró el día grande de las fiestas con la misa solemne y la posterior procesión de Santiago Matamoros, una de las estampas más singulares de la provincia de León. La imagen del Apóstol recorrió las calles de Villadangos a lomos de un caballo blanco, una tradición que se mantiene viva gracias, entre otros, a la implicación de José Antonio Sánchez, encargado desde hace años de guiar la grupa durante el recorrido.

La representación tiene un profundo significado para la localidad. La iglesia parroquial está dedicada a Santiago y en su altar mayor se conserva una imponente talla del santo como símbolo de la Reconquista. La tradición popular asegura que allí donde pisaba el caballo blanco de Santiago volvía a crecer la hierba, convirtiendo al Apóstol en una figura asociada a la prosperidad y al futuro del municipio. Una imagen que mantiene toda su vigencia en una localidad que ha sabido crecer y transformarse sin renunciar a sus raíces. No en vano, Villadangos ha pasado de una economía fundamentalmente agrícola a convertirse en uno de los principales polos industriales del noroeste peninsular gracias al desarrollo de su polígono industrial. La procesión contó con una amplia participación de vecinos y con la presencia del alcalde, Alejandro Barrera, acompañado por miembros de la corporación municipal.

Junto a los actos religiosos, la música volvió a ser uno de los grandes atractivos de las fiestas. Las verbenas, orquestas y discotecas móviles llenaron de ambiente las noches festivas, con una notable presencia de jóvenes y familias. La actuación de la orquesta América de Vigo y la discoteca Némesis puso ritmo a una de las jornadas más multitudinarias del programa.

Las celebraciones continuarán este domingo con el tradicional partido entre solteros y casados, el concurso de fachadas engalanadas, el desfile de carrozas y disfraces acompañado por una charanga y diversas actividades infantiles, antes de que el grupo Adrenalina ponga el broche final a unas fiestas que siguen siendo una referencia en toda la comarca.