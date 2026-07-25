La juventud marca el ritmo de la Feria del Vino de Coyanza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La XXIV Feria del Vino de la Denominación de Origen León continúa cosechando un notable éxito de público en Valencia de Don Juan. Tras una primera jornada multitudinaria, con una asistencia especialmente numerosa de jóvenes que superó todas las previsiones y agotó las provisiones de las catorce bodegas participantes, la cita vitivinícola vivió este sábado una intensa segunda jornada en el Jardín de los Patos.

La programación arrancó con propuestas dirigidas al público familiar, entre ellas el tradicional Coyanza Chef Junior y una exhibición de arte grafitero sobre barricas, actividades que atrajeron a numerosos participantes. A lo largo del día, miles de aficionados al vino volvieron a recorrer los estands instalados en el recinto para degustar las ochenta referencias presentes en esta edición, en su mayoría correspondientes a la excelente añada 2025, aunque también con vinos de cosechas anteriores y elaboraciones de mayor complejidad.

La oferta enogastronómica estuvo acompañada, una vez más, por la animación musical, con sesiones de DJ y la actuación de la banda Los Sultanes, que ofreció un tributo a la música de los años ochenta, y que llenó por completo el Jardín de los Patos.

Clausura hoy

La feria afronta este domingo su última jornada. Los visitantes podrán acercarse a los estands y degustar los vinos participantes como en los días anteriores, en horario de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas. La animación musical y las actividades para los más pequeños continuarán durante todo el día, contribuyendo al ambiente festivo que ha caracterizado esta edición.

El broche final llegará a última hora de la tarde con la proclamación de los resultados del concurso que elegirá a los mejores vinos presentes en la XXIV Feria del Vino de la Denominación de Origen León, poniendo fin a un fin de semana de gran afluencia y consolidando a Coyanza como uno de los principales escaparates del sector vitivinícola de la provincia.