El cambio de viento podría reactivar el fuego de Murias de Ponjos en León hacia las localidades de Rosales y Folloso

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Los medios de extinción que trabajan en el incendio forestal de Murias de Ponjos (León) muestran su preocupación ante la previsión de un cambio de viento, que virará de norte hacia el sur, y que podría reactivar una zona que actualmente se encuentra en mejor situación. Esto podría poner en peligro los pueblos de Rosales y Folloso.

Son los últimos datos de este fuego, que ha dado a conocer el jefe de jornada del Centro Provincial de Mando de León, Carlos García, quien además cifra en un 75 % el perímetro del incendio que se ha logrado perimetrar, quedando aún una amplia zona en la que se está trabajando para poder controlar las llamas.

Hay dos zonas que preocupan de forma especial, y en las que se está intentando cerrar el avance de las llamas a mano.

El fuego sigue catalogado con un IGR 2 y numerosos vecinos siguen desalojados, mientras trabajan a esta hora cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos buldocer, dos brigadas helitransportadas y dos helicópteros.