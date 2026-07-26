La Sobarriba reivindica sus raíces: en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sobarriba volvió a demostrar este domingo que sus tradiciones gozan de una excelente salud. La jornada central de la XXXIII Fiesta de la Sobarriba reunió en Valdefresno a una multitud de personas llegadas desde los distintos pueblos de la comarca y también desde otros puntos de la provincia, en una edición marcada por la altísima participación y por el ambiente festivo que se respiró durante todo el día.

La tregua que ha dado el calor este fin de semana, tras varios días de elevadas temperaturas, contribuyó de manera decisiva a que miles de personas se acercasen hasta el recinto festivo para participar en una de las celebraciones más arraigadas del alfoz leonés. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos de todas las edades compartieron una jornada en la que tradición, cultura popular y convivencia volvieron a ser las grandes protagonistas.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar con la tradicional procesión de los Santos Patronos de los pueblos del municipio, que recorrió las calles entre el acompañamiento de los fieles y el sonido de la música tradicional. A continuación se celebró la misa de campaña, cantada por el Coro de La Sobarriba, en un acto que volvió a poner de manifiesto el profundo vínculo de la comarca con sus raíces y su patrimonio cultural.

La romería continuó con uno de los actos más esperados, el reparto del tradicional bollo preñao acompañado de bebida y sombrero festivo, que congregó a centenares de personas en un ambiente de hermandad. La actuación del Grupo de Bailes Regionales Aguzo añadió color y tradición a una celebración en la que la cultura popular leonesa ocupó un lugar destacado.

La recuperación y conservación de las costumbres tradicionales volvió a ser uno de los elementos más valorados por los asistentes.

La jornada dominical puso el broche a tres días de actividades que comenzaron el viernes con el mercado artesanal, el teatro y el Adob Fest, y que continuaron el sábado con la lucha leonesa base, la Marcha Cicloturista Transobarriba, conciertos, fuegos artificiales y verbena. El deporte autóctono volvió a tener un papel destacado con la celebración del Gran Corro de Lucha Leonesa Sénior, una de las citas más esperadas del programa.