La Feria del Vino de Valencia de Don Juan cierra con cifras récord

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen León puso este domingo el broche final a la XXIV Feria del Vino de Valencia de Don Juan con la entrega de premios de su concurso anual y un balance marcado por el éxito de participación. La cita cerró sus puertas tras tres intensas jornadas con una asistencia récord que superó ampliamente las 20.000 personas, consolidándose como uno de los principales eventos enogastronómicos de la provincia.

La afluencia de público, con una destacada presencia de jóvenes, obligó a las catorce bodegas participantes a reponer de forma continua sus existencias para atender la elevada demanda. Especial aceptación tuvieron los vinos semidulces de baja graduación alcohólica, incorporados hace tres años al pliego de condiciones de la denominación.

Además de la actividad en los stands, la feria destacó por el éxito de su programación paralela, con actuaciones musicales, propuestas familiares como el Master Chef Júnior, exhibiciones de arte grafitero sobre barricas, talleres de personalización de copas y otras actividades que contribuyeron a dinamizar el recinto durante todo el fin de semana.

La vertiente solidaria también tuvo protagonismo gracias a la participación de la asociación Alcordanza, de familiares y enfermos de alzhéimer de Valencia de Don Juan y su comarca, que recaudó fondos para apoyar su labor asistencial.

La clausura del evento estuvo marcada por la entrega de los premios del concurso de vinos, en el que participaron 48 referencias de las más de ochenta presentes en la feria. Las bodegas Pardevalles, Vinícola Valmadrigal y Cooperativa Los Oteros fueron las grandes vencedoras de esta edición.

En la categoría de blancos, el primer premio fue para Pardevalles 2025, seguido de Cien Cepas 2025 y Maneki 2025, de Tampesta-Andrés Marcos. Entre los rosados, el galardón principal recayó también en Pardevalles 2025, por delante de Viña Bricar, de Cooperativa Los Oteros, y Vinea Noctis, de Vinícola Valmadrigal.

En tintos jóvenes, el vencedor fue Castillo de Valmadrigal 2025, mientras que Pardevalles obtuvo el segundo y tercer puesto con sus elaboraciones de las añadas 2024 y 2025. Por su parte, en tintos con crianza se impuso Augusta Roble 2022, de Cooperativa Los Oteros, seguido de Tampesta 2022 y Peregrino Joven Roble 2024, de Gordonzello.

Con estos reconocimientos concluye una edición histórica de la Feria del Vino, que vuelve a confirmar el creciente interés del público por los vinos elaborados bajo su sello de calidad y por las variedades autóctonas Albarín y Prieto Picudo.