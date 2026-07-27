El delegado territorial de la Junta visita la zona afectada por el incendio de Murias de Ponjos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se ha desplazado hoy hasta la comarca de Riello para visitar las zonas afectadas por el incendio forestal de nivel IGR-2 denominado Murias de Ponjos. Este fuego ha obligado a mantener desalojados a varios pueblos de la zona durante los últimos tres días.

Durante su visita, en la que ha estado acompañado por el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, Jesús Méndez, y el alcalde de Riello, Manolo Rodríguez, el delegado ha querido reconocer y agradecer expresamente a todos los trabajadores del operativo contra incendios su intensa labor frente a las llamas. Juntos han comprobado in situ la situación actual del incendio, el cual carece de llama en estos momentos, aunque todavía presenta puntos calientes que podrían originar posibles reproducciones.

Asimismo, Diego ha aprovechado para saludar a la alcaldesa de Valdesamario, Cristina García, a quien le ha trasladado su agradecimiento por la buena disposición y la estrecha coordinación mostrada ante este siniestro, que finalmente ha calcinado más de 2.000 hectáreas.

“Hay que estar vigilantes y tener precaución ante los vientos que se prevén por la tarde. Unas indicaciones que también valen para el incendio de Balboa que se mantiene en IGR-1”, ha señalado Eduardo Diego para remarcar la necesidad de mantener la guardia alta en la provincia.