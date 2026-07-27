El incendio de Murias de Ponjos ya no tiene llama pero cuenta con puntos calientes que pueden provocar reproducciones

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El incendio forestal originado de forma accidental el pasado miércoles, 22 de julio, y que se mantiene en estos momentos en el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR) tras haber calcinado más de 2.000 hectáreas, se encuentra actualmente sin llama, aunque cuenta con puntos calientes que podrían provocar reproducciones.

Así lo informó hoy el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien se desplazó hasta la comarca de Riello para visitar las zonas afectadas por el incendio forestal que en la noche del pasado jueves alcanzó el nivel dos del IGR y que obligó a desalojar durante los tres últimos días a los vecinos de Rosales, Folloso, Andarraso, Murias de Ponjos y Ponjos.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, Jesús Méndez, y los alcaldes de Riello, Manolo Rodríguez, y Valdesamario, Cristina García, el delegado territorial quiso agradecer a los trabajadores de todo el operativo contra incendios su labor al frente de las llamas, así como la buena disposición y coordinación de los regidores.

“Hay que estar vigilantes y tener precaución ante los vientos que se prevén por la tarde”, advirtió el Eduardo Diego, quien hizo extensivas dichas indicaciones al incendio forestal de Quintanela, en la comarca del Bierzo, que también se mantiene desde ayer en nivel uno del IGR y que se sospecha que pudiera ser de origen intencionado.