Astorga contrata equipos de impresión en el consistorio

La Concejalía de Régimen Interior del Ayuntamiento de Astorga acaba de adjudicar el contrato de alquiler de equipos multifunción para la impresión, escaneado y fotocopiado de documentos. Según fuentes municipales hasta ahora no se disponía de este servicio, tan solo había dos fotocopiadoras para todas las áreas del consistorio que no se podían utilizar por el mal estado en que se encontraban, siendo inviable económicamente repararlas. Explican que hasta ahora la mayoría de servicios y suministros carecían de contratación, lo que «suponía no solo un problema jurídico, si no un problema a la hora de verificar desde el departamento de intervención el pago de las facturas correspondientes».