Solucionado el problema de mal olor del agua en Astorga

La empresa concesionaria del servicio de aguas de Astorga, se comunidado akl Ayuntamiento el resultado del informe relativo a las incidencias acontecidas en días atrás respecto a la alteración organoléptica del agua de consumo. Por parte de Aquona, se garantiza que el agua ha sido y es apta para consumo en todo momento, dando cumplimiento a los criterios sanitarios que establece el RD 3/2003.

Según la empresa el episodio puede deberse a dos factores. Por una parte, turbulencias no deseadas por velocidad excesiva del flujo al haberse incrementado la demanda.

Como segunda causa valoran a afectación del sabor y olor por reacción de productos que se aplican al agua tras periodos de lluvias fuertes como los sufridos en estos meses y que provocan turbidez en el agua.

Una vez se disponga de todos los informes técnicos solicitados desde la concejalía, se podrá determinar la causa y poner solución para evitar nuevos episodios.