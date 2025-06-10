Jornada de puertas abiertas del Ralca el domingo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63, conocido como Ralca 63, celebrará este domingo, 15 de junio, una jornada de puertas abiertas en el acuartelamiento Santocildes de Astorga bajo el lema «Nuestra defensa, compromiso de todos».

Esta actividad, surgida como acto complementario al Día de las Fuerzas Armadas, servirá para que todos aquellos que lo deseen puedan visitar el acuartelamiento. Además, la jornada contará con actividades dedicadas a los niños.

La apertura de puertas será a las 12.00 y, a partir de las 14.00, se servirá una paella popular. A las 18.00 se pondrá fin a la jornada. «Este acto servirá para celebrar el Difas25 en Astorga, así como para fortalecer la relación existente entre las Fuerzas Armadas y la sociedad española», explican.