Turoperadores chinos visitan Astorga para conocer el Camino de Santiago

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Cinco representantes de agencias de viajes y turoperadores de la provincia china de Guangdong. han visitado Astorga para promover el Camino de Santiago en una promoción de la Fundación Siglo por Burgos, Palencia y León. La parada en Astorga incluyó una visita al Palacio de Gaudí y una ruta guiada panorámica por el centro histórico.los visitantes se mostraron muy interesados en los productos típicos de la zona; tras la visita pudieron degustar un cocido maragato en uno de los restaurantes locales, para continuar después con una visita a Ponferrada y las Médulas. En los días siguientes continuaran su viaje por diversas localidades del Camino de Santiago Francés en Galicia, para culminar todo el recorrido en Santiago de Compostela.

Según informa el Ayuntamiento, los turoperadores fueron recibidos en la oficina de turismo por el concejal de Cultura, Tomás Valle, que les hizo entrega de documentación turística sobre los recursos de la ciudad y de algunas muestras de los productos típicos locales. Desde el Ayuntamiento se consideran "muy interesante este tipo de iniciativas, ya que contribuyen a aumentar el número de visitantes procedentes de China en todo el trazado del Camino en general y en Astorga en particular".