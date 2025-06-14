Astorga rinde homenaje al deporte juvenil con una jornada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga ha acogido este sábado la jornada de clausura de las Escuelas Deportivas Municipales. El Ayuntamiento de Astorga organiza escuelas deportivas de fútbol sala, baloncesto, ajedrez, actividades acuáticas salvamento y socorrismo y en colaboración con el club de gimnasia rítmica Contrapunto y Club Arco Astorga. En días pasados ya se celebró la clausura en la piscina municipal de las escuelas de salvamento y socorrismo en las que participan cerca de 500 niños y niñas de Astorga y alrededores y en esta jornada han participado los niños y niñas de las escuelas municipales de ajedrez, tiro con arco, baloncesto y fútbol sala. Hoy será la jornada de clausura de gimnasia rítmica. En esta jornada han acompañado niños y niñas de escuelas y clubs de Santa María del Páramo La Bañeza, Ponferrada, alumnos del colegio Lasalle de la Felguera de Asturias, que suman más de 350 niños. Con este acto se da por cerrada la actividad deportiva de esta temporada, a la espera de iniciar con el próximo curso, el desarrollo y la organización de las escuelas deportivas temporada 2025-2026.