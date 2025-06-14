Concierto en Astorga de la Escuela Básica del Aire

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La unidad de música militar, de la Escuela Básica del Aire de la Virgen del Camino, ofrecio en la tarde del viernes un magnífico concierto en la ciudad de Astorga . Hasta ese momento, nunca había actuado en la ciudad la unidad de música de la Escuela Básica del Aire y todo el público que llenaba el teatro Gullón de la ciudad maragata quedó fascinado por la soberbia actuación de esta unidad musical Militar en un concierto plagado de obras que muchos de los espectadores no conocían.

Al finalizar el acto, el alcalde del Ayuntamiento de Astorga, Jose luis, Nieto, en nombre de toda la ciudad, entregó un detalle al coronel Jefe de la academia básica del aire y el espacio de la Virgen del camino y agradeció públicamente al JEMA ( jefe del Estado Mayor del ejército del aire y el espacio) su implicación personal en la visita que realizó recientemente a la ciudad hace meses para que este concierto pudiera ser realidad.