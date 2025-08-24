Astorga honra a Santa Marta con presencia internacional

Las autoridades y un bombero francés con el pendón del barrio de San Andrés.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El día grande de las fiestas de Santa Marta en Astorga se ha vivido con gran animación en las calles, entre el desfile profesional, desde el Ayuntamiento hasta la Catedral con las autoridades acompañadas de los representanes de la UME de España y Francia.

Los pendones también ondearon por la capital maragata, con la anécdota de que uno de los bomberos del operativo francés contra incendios alojado en la ciudad, se ofreció para sostener el pendón del barrio de San Andrés.

La jornada continuó con la gymkhana científica para los más pequeños y la inauguración de la caseta andaluza, dos de los eventos más destacados de la tarde.

Este lunes se juega la etapa reina de la Vuelta Chapista y habrá hinchables, disco móvil y bailes maragatos.