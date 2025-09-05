Astorga abre 30 expedientes por la limpieza de solares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga comunicó este viernes que ya se han abierto más de 30 expedientes de procedimientos sancionadores por incumplimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza de solares y terrenos.

El pasado 6 de agosto se publicó en el tablón de anuncios municipal el trámite de audiencia dirigido a los titulares de solares y terrenos que no habían cumplido con la citada ordenanza, en el que figuraban un total de 71 referencias catastrales correspondientes a parcelas y solares que presentaban deficiencias en su limpieza y mantenimiento. Transcurrido el plazo de alegaciones, se está procediendo a la notificación de los correspondientes procedimientos sancionadores.

El Ayuntamiento recuerda que se llevan a cabo inspecciones periódicas de solares y terrenos y explica que en las próximas semanas se publicará un nuevo listado con las referencias catastrales de aquellos propietarios que tampoco han cumplido con la normativa, con el fin de iniciar los nuevos procedimientos sancionadores que correspondan.

El Consistorio reitera la importancia de mantener los solares y terrenos en adecuadas condiciones de limpieza y seguridad.