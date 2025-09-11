La estación de Astorga refuerza la información al viajero y mejora su experiencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif ha dotado de nuevas pantallas informativas a la estación de Astorga, que ahora ofrece «un sistema de información más claro, accesible y eficaz», según la compañía. Además de este avance tecnológico, en los últimos meses se han desarrollado diversas acciones de colaboración entre Adif y el Ayuntamiento de Astorga, orientadas a mejorar tanto la imagen interior como exterior de la estación. «El resultado es un espacio más atractivo, acogedor y funcional para todas las personas que llegan o parten desde la ciudad», explican las mismas fuentes.

Desde el primer trimestre de 2025, el vestíbulo de la estación, después de ser pintado en su totalidad, acoge seis obras pictóricas con motivos de la historia ferroviaria del municipio y alrededores. Son obras de los autores J.V. Coves Navarro, F. Díez y A. Martínez Mendoza en acuarela, óleo y acrílico, que recogen o recrean escenas con material ferroviario antiguo en estaciones de Astorga y alrededores. Anteriormente, y también con la colaboración municipal, se decoraron diferentes vidrieras de la estación con imágenes de los lugares de interés turístico de la localidad. Así, la antigua cristalera de separación de la cafetería de la estación alberga fotografías de los monumentos más representativos de Astorga acompañadas de la palabra «Bienvenido» en diferentes idiomas.

La colaboración entre Adif y el Ayuntamiento de Astorga apuesta por ofrecer una cuidada imagen de los lugares públicos y se complementa con actuaciones de mejora en el entorno de la estación y la zona de entrevías.