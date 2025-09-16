Exposición sobre el 150 aniversario del Ralca 63 en Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de Astorga acoge desde este martes la exposición «RALCA 63 (1875-2025). 150 años de servicio y tradición artillera", que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre para conmemorar la efeméride del asentamiento del regimiento en la capital margata. El acto contó con la presencia del general del MACA, Antonio Mongio, el coronel del RALCA 63, Santiago Carderón y el alcalde, José Luis Nieto, además del comisario de la muestra, Javier Calderón. La iniciativa forma parte de los actos programados por el regimiento para destacar a través de una serie de fotografías, el vínculo que le une a la ciudad.