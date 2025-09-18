Astorga abre un nuevo trámite para la limpieza de los solares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga abierto un nuevo trámite de audiencia dirigido a los titulares de solares y terrenos que no han cumplido con la Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza de solares y terrenos.

En esta ocasión, el listado publicado incluye un total de 35 referencias catastrales correspondientes a parcelas y solares que presentan deficiencias en su limpieza y mantenimiento, lo que constituye un incumplimiento de la normativa municipal vigente.

Dicho trámite de audiencia tiene como finalidad dar la oportunidad a los titulares afectados de presentar las alegaciones que estimen convenientes antes de continuar con la tramitación de los correspondientes procedimientos sancionadores.

El Ayuntamiento recuerda que este proceso se suma a los expedientes ya iniciados en meses anteriores y reitera su compromiso de velar por el cumplimiento de la ordenanza. Para ello, se seguirán llevando a cabo las inspecciones necesarias en todo el término municipal, con el objetivo de garantizar que los solares y terrenos se mantengan en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad.

El Consistorio subraya la importancia de mantener los solares y terrenos en buen estado no solo para prevenir riesgos sanitarios y medioambientales, sino también para favorecer una convivencia ciudadana más segura y responsable.

Por otro lado, la Brigada de Obras Municipal ha iniciado de nuevo las labores de bacheado en la pavimentación de diferentes calles de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de la calzada y garantizar una circulación más cómoda y segura para vehículos y peatones, según informa el Ayuntamiento.