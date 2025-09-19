Astorga termina las obras del parque El Mayuelo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga informa de la finalización de las obras de mejora en el Parque El Mayuelo, ejecutadas por la empresa Construcciones Sindo Castro S.A. con una inversión total de 22.211,53 € IVA incluido.

Según señala el Ayuntamiento en un comunicado, esta actuación, fruto de la petición trasladada en reiteradas ocasiones por la Asociación de Vecinos de Rectivia, ha permitido resolver los problemas que se producían en el parque durante los días de lluvia, cuando la acumulación de arena ocasionaba encharcamientos, barrizales y dificultades de accesibilidad.

Las obras han consistido en la pavimentación de los caminos interiores con hormigón impreso, el rebaje y acondicionamiento del terreno mediante la aportación de zahorras, así como la instalación de sumideros en la zona baja del parque, próxima a la fuente, para la adecuada recogida de aguas pluviales.

El alcalde de Astorga, acompañado por miembros del equipo de gobierno y por el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Rectivia, visitaron la obra ya concluida, con el objetivo de conocer de primera mano el resultado de la intervención y recoger nuevas propuestas de futuro para el barrio.

Con la culminación de estas obras, el Ayuntamiento de Astorga reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras en los barrios de la ciudad, favoreciendo entornos urbanos más seguros, accesibles y adecuados para la vida cotidiana de la ciudadanía. Asimismo, durante la visita se destacó la importancia de seguir impulsando nuevas actuaciones que permitan dar respuesta a las necesidades vecinales y avanzar en la modernización del barrio de Rectivia.