Astorga recibe casi 13.800 € para impulsar el Astorgafest

El Ayuntamiento de Astorga ha recibido una subvención de 13.785,17 euros, tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este miércoles, en el que se recoge la resolución de ayudas destinadas a financiar proyectos culturales y festivales en la comunidad.

Entre los proyectos beneficiarios destaca ASTORGAFEST, que este año celebró con éxito su segunda edición, confirmándose como un evento de referencia en la programación cultural de la ciudad y de la provincia. Este apoyo institucional supone un impulso fundamental para su consolidación, permitiendo ampliar su oferta y reforzar su impacto en la vida cultural de Astorga.

La primera edición del festival ya demostró el potencial de la ciudad y de Castilla y León como escenarios de creación cultural y puesta en valor del patrimonio histórico. En esta segunda edición, el programa se enriqueció con una mayor variedad de actividades: conciertos de artistas invitados, música en las calles con intérpretes locales, exposiciones de fotógrafos de la comarca, cafés culturales, coloquios y la grabación en directo de podcast, fomentando la participación y el diálogo entre público y creadores.

Con esta iniciativa, el Ayuntamientode Astorga reafirma su compromiso con la dinamización cultural de la ciudad, la promoción del talento local y la valorización del patrimonio artístico e histórico.