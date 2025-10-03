Astorga refuerza su plan de limpieza y mantenimiento urbano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga, a través de Ecoasturica, continúa ejecutando su plan de limpieza y conservación de los espacios públicos con el objetivo de mantener la ciudad en óptimas condiciones, tanto para el día a día de los vecinos como para la llegada de visitantes.

Durante estos días se están desarrollando actuaciones específicas de retirada de residuos, limpieza de aceras, plazas y parques, además de trabajos de mantenimiento en espacios de gran afluencia. Este conjunto de intervenciones pretende no solo embellecer la ciudad, sino también mejorar la seguridad y la accesibilidad en diferentes entornos urbanos.

Entre las labores realizadas destaca especialmente la limpieza integral del hormigón del Parque del Melgar, un espacio de referencia para el ocio y el paseo en Astorga. Esta intervención tiene un carácter singular, ya que se trata de la primera vez que se lleva a cabo desde la construcción del parque, y permitirá devolver a este lugar su mejor imagen, garantizando un mayor disfrute por parte de los ciudadanos.

Este plan de limpieza forma parte de una estrategia de sostenibilidad y mejora del entorno urbano, que incluye actuaciones periódicas en barrios, zonas verdes y puntos de encuentro social