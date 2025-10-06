Astorga consolida su Feria de la Miel con una segunda edición

El presidente de la Cámara y el alcalde, este lunes..m. pérez

El Ayuntamiento de Astorga, en colaboración con la Cámara de Comercio, ha presentado este lunes la segunda edición de la Feria de la Miel —Apiastur—, que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con el puente de Todos los Santos.

Durante la presentación, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, destacó el crecimiento del evento y su importancia para la promoción económica local,.

«Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Cámara, intentamos consolidar esta feria que comenzó el año pasado. Queremos que los productores de nuestra comarca, y también los que vienen de fuera, puedan vender sus productos y darlos a conocer. Este año contaremos con una empresa premiada en Londres, lo que aporta un valor añadido a la calidad de la miel que ofrecemos», destacó el regidor.

Nieto añadió que ya se han inscrito diez productores, incluyendo expositores de maquinaria y material apícola procedente incluso de Portugal, y recordó que las inscripciones seguirán abiertas hasta la última semana de octubre.

«La participación es gratuita, y desde el Ayuntamiento y la Cámara queremos apoyar a estos empresarios para que sigan creciendo», subrayó el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan José Alonso, destacó la buena acogida de la iniciativa y el interés creciente del sector:

«Dado el éxito de la pasada edición, este año repetimos con más demanda y con una mayor variedad de stands relacionados con la miel, no solo de productores. Desde la Cámara apoyamos y fomentamos estas actividades, que dan visibilidad a productos de gran calidad elaborados en nuestra zona».

Alonso señaló además que la feria se celebra en fechas de gran afluencia turística. «Esperamos que Astorga se llene de miel y de visitantes, y que el impacto sea positivo no solo en la feria, sino también en toda la ciudad durante esos días», destacó.

Como novedad, el programa incluirá talleres, ponencias y un showcooking centrado en la miel y sus aplicaciones gastronómicas, pensados tanto para adultos como para niños.

Con esta iniciativa, Astorga consolida su Feria de la Miel como un referente para los amantes de la apicultura, los productos naturales y el desarrollo económico de la comarca.