Astorga abre los curso de la universidad de la experiencia

La Universidad de León inauguró este jueves el curso académico 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX) en su sede de Astorga, un programa que simboliza la apuesta de la institución por el aprendizaje permanente, el envejecimiento activo y la educación sin límites de edad.

Así lo puso de manifiesto la rectora, Nuria González, que fue la encargada de presidir el acto, en el que agradeció a los más de cien estudiantes que forman parte del PIEX en Astorga su entusiasmo por seguir aprendiendo, por mantener viva la curiosidad y por demostrar que la educación no tiene edad.

«Ustedes son la mejor prueba de que la curiosidad y las ganas de conocer no entienden de edades», destacó la rectora, que remarcó la firme apuesta de la Universidad por el PIEX, «una de las iniciativas más valiosas de nuestra Universidad que representa mucho más que una propuesta académica y que reafirma la voluntad que tenemos de llevar el conocimiento a todos los rincones de la provincia».

Desde su puesta en marcha en 2016, el programa no ha dejado de crecer, superando ya el millar de estudiantes en las tres sedes —León (618), Ponferrada (282) y Astorga (108), a lo que suman los inscritos en las sedes online de Sahagún, Villablino y Cistierna.

«Este crecimiento demuestra el enorme interés y el compromiso de la sociedad leonesa con la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Estamos ante un proyecto que une generaciones y que fomenta el encuentro, el diálogo y el enriquecimiento mutuo».

Una iniciativa que, según recordó la rectora, no sería posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Astorga, «cuyo apoyo constante y la cesión de espacios permiten que el PIEX eche raíces y siga creciendo en la ciudad maragata", y, sin el respaldo económico de la Junta de Castilla y León, “siempre al lado de la Universidad en su compromiso con la educación a lo largo de la vida.”.

Precisamente, el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Juan Antonio Orozco, puso en valor el carácter social del PIEX, “un espacio de encuentro, de compañía y de intercambio de experiencias, fundamental en la lucha contra la soledad no deseada que tanto nos preocupa”, a la par que animó a los estudiantes a familiarizarse con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, “que han llegado para quedarse”.

Por su parte, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, agradeció a Universidad y Junta su labor por “acordarse de ciudades que no tienen campus universitario”, a la par que subrayó la importancia de la colaboración institucional y destacó el interés la dedicación y los beneficios que esta iniciativa genera tanto para la comunidad universitaria como para la ciudad y la comarca.

Un acto en el que María Rosario Viloria, gerente de Atención Primaria, fue la encargada de impartir la charla inaugural del curso y en el que se tuvo un especial reconocimiento a todo el equipo que hace posible el PIEX en Astorga, desde la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, y la coordinadora del PIEX Gemma Vallejo, hasta Javier Guzmán y Agustín Álvarez, coordinador y presidente de la Asociación de alumnos y exalumnos en Astorga, respectivamente.

Con este acto se da por inaugurado el curso 2025/26 del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX) en la Universidad de León, consolidando su compromiso con la educación a lo largo de la vida y con el aprendizaje intergeneracional en toda la provincia.