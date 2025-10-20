Astorga celebrará Halloween con una gran yincana por los comercios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga volverá a teñirse de naranja y negro este viernes 31 de octubre de 2025 con motivo de la Yincana de Halloween, una divertida propuesta que recorrerá los comercios locales para celebrar esta cita tan esperada por pequeños y mayores.

La actividad, organizada por la Concejalía de Fiestas en colaboración con ASEMAC comenzará a las 17:00 horas en la Plaza Mayor. Los participantes deberán recorrer los comercios adheridos para localizar las calabazas numeradas que estarán expuestas en sus escaparates. Quienes completen el recorrido podrán optar a distintos premios y sorpresas.

Los comercios interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita a través del teléfono 619 317 772. Cada establecimiento recibirá una calabaza numerada y el material identificativo de la campaña.

Al finalizar la yincana, a las 19:30 horas, se celebrará el gran desfile de Halloween, que partirá también desde la Plaza Mayor y concluirá en la zona de Eduardo de Castro (Plazaza Palacio de Gaudí), donde se ofrecerán golosinas, chocolate y animación para todos los asistentes, con la participación especial de la disco-móvil «La Bomba».

El Ayuntamiento invita a todos los vecinos y visitantes a disfrazarse y participar en una jornada pensada para disfrutar en familia, promoviendo al mismo tiempo el comercio local y el ambiente festivo en las calles de Astorga.