Hacer el Camino 40 veces en bici se merece un homenaje

El Ayuntamiento de Astorga celebrará este miércoles, 22 de octubre, a las 19.30 horas, en el Salón de Plenos, un emotivo acto de homenaje a José María Ramos Castellanos, vecino de la ciudad y ejemplo de constancia, esfuerzo y pasión por la tierra maragata.

Ramos será reconocido por haber completado en bicicleta el Camino de Santiago desde Astorga en 40 ocasiones, un logro que simboliza la unión entre tradición, deporte y devoción. El consistorio invita a todos los vecinos y vecinas a acompañar a José María en este merecido reconocimiento, que será también una ocasión para celebrar el espíritu peregrino.