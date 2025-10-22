José Ramos, el embajador incansable de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha rendido un emotivo homenaje a José María Ramos Castellanos, un vecino muy querido que ha dedicado gran parte de su vida a llevar el nombre de la ciudad maragata por toda España.

Durante el acto, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, destacó la trayectoria y el compromiso de Ramos con la ciudad, subrayando que «ha realizado el Camino de Santiago desde Astorga más de cuarenta veces, con diferentes amigos y compañeros, dando siempre a conocer nuestra ciudad».

El regidor recordó también su implicación en la vida social y cultural de Astorga, siendo pionero en la creación de grupos de carnaval y en la tradicional Piñata Astorgana, además de haber encarnado al César Romano, personaje emblemático de las fiestas astorganas.

El alcalde añadió que este homenaje es «un pequeño detalle que la ciudad le debía a quien siempre ha trabajado de manera desinteresada por ella». Mencionó además su labor con el museo que fundó y su continua dedicación a promover la historia y las tradiciones locales.

El acto concluyó con la entrega de una placa por parte de toda la corporación municipal, en presencia de familiares y amigos.