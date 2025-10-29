Astorga activa un dispositivo especial de tráfico por Todos los Santos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local de Astorga pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico con motivo de la festividad de Todos los Santos, el próximo viernes 1 de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la fluidez de la circulación en las inmediaciones del cementerio municipal ante la previsible afluencia de vecinos y visitantes.

Según ha informado la Jefatura de la Policía Local, el operativo incluirá restricciones temporales y acotado de calles mediante vallas señalizadas, con el fin de facilitar el acceso a la zona y evitar colapsos en las vías cercanas al camposanto. En los puntos de mayor concentración de tráfico se contará con la presencia de agentes que regularán la circulación para asegurar su normal desarrollo durante toda la jornada.

La circulación de vehículos se organizará mediante un circuito de entrada y salida en sentido único en torno al cementerio, afectando especialmente a las calles Alcalde Carro Verdejo, La Forti y El Negrillo. El tramo situado frente a la puerta principal del camposanto se mantendrá en sentido único, especialmente en las horas de mayor afluencia. Además, la glorieta frente a la nueva entrada del cementerio facilitará el cambio de sentido para los vehículos que accedan desde la calle Palomar de la Vigarda

En cuanto al estacionamiento, los conductores deberán aparcar únicamente en las zonas autorizadas y señalizadas. Como en años anteriores, se habilitará una explanada para aparcamiento en la calle El Negrillo, frente a la nueva entrada del cementerio, con una capacidad aproximada para 200 vehículos en batería. Esta área estará debidamente señalizada para facilitar su uso y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

La Policía Local solicita la colaboración de los ciudadanos, recordando la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de los agentes para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.