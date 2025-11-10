Astorga se promocionará en su propio espacio dentro del stand provincial de Intur

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga estará presente en la 28ª edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), que tendrá lugar en Valladolid del 13 al 16 de noviembre.

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, el municipio contará con un espacio propio dentro del stand del Consorcio Provincial de Turismo de la Diputación de León, donde se ofrecerá información sobre los principales atractivos turísticos de Astorga y su entorno comarcal.

Durante los días de apertura al público, del 14 al 16 de noviembre, los visitantes podrán conocer en detalle la oferta patrimonial, museística, gastronómica y cultural de Astorga, así como sus principales ferias y fiestas y los caminos de peregrinación que atraviesan el término municipal.

El stand del Consorcio Provincial de Turismo dispondrá además de una zona de presentaciones, donde a lo largo de la feria se desarrollarán diferentes actos promocionales centrados en los recursos turísticos más destacados de la provincia de León.

Desde el pasado año, Intur se celebra conjuntamente con la feria ARPA Turismo Cultural, que anteriormente estaba orientada a la restauración y conservación del patrimonio.

La unión de ambos eventos, impulsada por la Junta de Castilla y León, ha permitido consolidar una cita más completa y atractiva, centrada en la gestión del patrimonio con fines turísticos.

Esta fusión ha contribuido a incrementar notablemente el número de visitantes, tanto profesionales del sector como público general.

Las jornadas profesionales tendrán lugar el jueves 13 de noviembre, mientras que el viernes 15 por la mañana se celebrarán las inauguraciones oficiales de los stands por parte de las autoridades autonómicas, provinciales y municipales.

A partir del viernes por la tarde y durante todo el fin de semana, la feria abrirá sus puertas al público con un completo programa de actividades y presentaciones.

Con su participación en Intur 2025, el Ayuntamiento de Astorga reafirma su compromiso con la promoción turística y cultural de la ciudad y de su entorno, apostando por la colaboración institucional como herramienta para fortalecer la proyección de Astorga como destino de referencia en el turismo de interior.