Astorga ofrece seis casetas para el mercadillo navideño

La Concejalía de Comercio de Astorga ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para los comercios locales interesados en participar en el Mercadillo Navideño del Puente de Diciembre. Este evento, ya tradicional en la ciudad, se celebrará durante cuatro días consecutivos, el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, en la céntrica Plaza Santocildes. El Ayuntamiento pone a disposición de los establecimientos seis plazas, que corresponden al número de casetas municipales disponibles para el desarrollo de la actividad. Es obligatorio que los establecimientos se comprometan a abrir durante los cuatro días del mercadillo en el horario establecido, , que será de 11:00 a 14:00 horas por la mañana y de 18:00 a 21:30 horas por la tarde.

En cuanto al procedimiento de selección, tendrán carácter prioritario los comerciantes residentes en la ciudad de Astorga. La adjudicación de las seis plazas se realizará por estricto orden de inscripción. Una vez cubiertas las plazas, se establecerá una lista de reserva que seguirá el mismo orden para ocupar cualquier posible vacante. Es importante destacar que, si las plazas no se cubren completamente con negocios de Astorga, se abrirá la participación a comercios externos a la ciudad.

Las inscripciones para formar parte del Mercadillo Navideño deben formalizarse a través de los canales habituales en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. La Concejalía de Comercio hace un llamamiento a todos los establecimientos locales a sumarse a esta oportunidad para impulsar su actividad económica durante uno de los puentes festivos más importantes del año.