Santa Colomba de Somoza estrena taxi

Santa Colomba de Somoza ha presentado este miércoles o el nuevo servicio de Taxi que desde esta misma fecha comienza a prestar servicio en este municipio.

Según señala el Ayuntamiento en un comunicado, este servicio pretende cubrir las necesidades de todos los habitantes de las 16 pedanías incluidas dentro de este amplio municipio ubicado en el corazón de la Maragatería. Así mismo podrán beneficiarse de este nuevo taxi todos los peregrinos que recorriendo el Camino de Santiago francés atraviesan el Municipio haciendo parada en las localidades de Rabanal del Camino y Foncebadón.

El Ayuntamiento explica que el nuevo vehículo está dotado de todas las comodidades y está adaptado para poder atender sin problemas a aquellas personas que con movilidad reducida necesiten desplazarse para realizar cualquier tipo de gestión como por ejemplo acudir al consultorio médico. Posee un total de 7 plazas más una dedicada a la silla de ruedas de la persona con movilidad reducida.

Su servicio se podrá solicitar llamando por teléfono al número 622 307 133.