Astorga, sede del Congreso Internacional de Neuromarketing

Astorga acogerá los días 20 y 21 de noviembre el IV Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing (CINyN), que convertirá a la ciudad en punto de encuentro internacional para expertos en neurociencia aplicada a la comunicación, el marketing, la educación y la tecnología. El evento, que se celebrará en la Biblioteca Municipal presencial y online, cuenta con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Caribe y la Universidad de Nuestra Señora del Carmen (Panamá).

La inauguración contará con el dcotor Ubaldo Cuesta, el alcalde José Luis Nieto y la doctora Francis Blasco, mientras que la conferencia de apertura será impartida por Gabriel Carrascosa, presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing. El programa incluirá ponencias, comunicaciones científicas, talleres y actividades culturales que reflejan la conexión entre ciencia y sociedad.