Jornada sobre la reforma laboral en la Cámara de Astorga
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Astorga celebrará el viernes a las 10.00 horas, una jornada informativa gratuita dirigida a empresas, asesorías y profesionales interesados en conocer las principales novedades de la reforma laboral y el registro horario, tras los recientes cambios normativos en materia laboral.
El encuentro tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Astorga y tiene como objetivo ofrecer una visión práctica y actualizada de las nuevas obligaciones empresariales, facilitando a las empresas y profesionales las herramientas necesarias para adaptarse a la legislación vigente.
Durante la jornada se analizarán los aspectos más relevantes de la reforma, así como las implicaciones del registro horario en las empresas y se ofrecerán recomendaciones técnicas y jurídicas para su correcta aplicación