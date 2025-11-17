Jornada sobre la reforma laboral en la Cámara de Astorga

Archivo - AMPL.- El coste laboral sube un 4,6% en CyL, cuarto mayor incremento, y los salarios un 4,7%, por encima de la media.JCYL - Archivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Astorga celebrará el viernes a las 10.00 horas, una jornada informativa gratuita dirigida a empresas, asesorías y profesionales interesados en conocer las principales novedades de la reforma laboral y el registro horario, tras los recientes cambios normativos en materia laboral.

El encuentro tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Astorga y tiene como objetivo ofrecer una visión práctica y actualizada de las nuevas obligaciones empresariales, facilitando a las empresas y profesionales las herramientas necesarias para adaptarse a la legislación vigente.

Durante la jornada se analizarán los aspectos más relevantes de la reforma, así como las implicaciones del registro horario en las empresas y se ofrecerán recomendaciones técnicas y jurídicas para su correcta aplicación