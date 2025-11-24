Astorga dedicará un jardín a la Cofradía de Las Palmas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión de Tradiciones, Patrimonio Cultural, Salubridad, Protección Animal, Movilidad y Redes del Ayuntamiento de Astorga aprobó este lunes, en una sesión extraordinaria y urgente, la propuesta para otorgar al jardín situado en la Plaza Escritores Carro Celada la denominación de Jardín de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocida como la de Las Palmas, había presentado el pasado 17 de octubre una instancia solicitando formalmente que el jardín recibiera esta denominación, acompañando un documento denominado Proyecto Jardín Cofradía.

El Ayuntamiento ha señalado que la medida no afecta a los propietarios de las viviendas y se ha destacado la labor histórica de la cofradía en la Semana Santa astorgana. Tras el dictamen favorable emitido ayer en comisión, el asunto será incluido en el orden del día del próximo pleno. En caso de aprobación definitiva, el Ayuntamiento procederá a la colocación de una placa identificativa en el espacio verde, otorgándole oficialmente la denominación en recuerdo y reconocimiento a la cofradía. Con esta propuesta, el Ayuntamiento reconoce la aportación de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén a la vida cultural y tradicional de la ciudad, como ha señalado el Ayuntamiento maragato en un comunicado remitido ayer.