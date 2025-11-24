Nueva edición en Astorga de la feria de antiguedades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga y la Asociación de Anticuarios El Desván han presentado la quinta edición de la Feria de Antigüedades, un evento que se celebrará en el Pabellón de Rectivía durante el puente de diciembre, concretamente del 6 al 8 de diciembre. El consistorio destaca la consolidación del evento, mientras que la organización asegura la calidad y variedad de las piezas expuestas.

El edil Borja González ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Astorgase considera un orgullo celebrar una feria que ya está consolidada en Astorga", y resaltó la importancia de la colaboración con la asociación organizadora.

Por su parte, Paco Blanco, de la Asociación El Desván, subrayó el crecimiento del evento con la puesta en marcha de la quinta edición.

La procedencia de los expositores se ha ampliado significativamente en esta edición, lo que evidencia la relevancia que la feria ha adquirido a nivel nacional. Paco señaló que «se ha abierto mucho el abanico con expositores de Asturias, hay varios expositores de Cantabria, incluso en esta feria van a venir como novedad expositores del País Vasco", además de contar con participantes que viajan desde Alicante y Madrid. «Eso significa que la feria se está consolidando y que tiene ya su solvencia dentro del calendario de los expositores y anticuarios", añadió.

La organización ha hecho hincapié en el compromiso con la autenticidad y el coleccionismo de calidad. «Mantener siempre la calidad que dentro de los stands y de los expositores para que sea una feria digna y sea una feria auténtica de coleccionismo de antigüedades", es el objetivo principal, buscando «evitar meter reproducciones, cosas que no son auténticas».

Variedad para todos los públicos

El público visitante podrá encontrar una gran diversidad de productos, desde piezas de alto valor histórico hasta objetos más cercanos a la nostalgia. «Tener muchísima variedad para que el público encuentre allí de todo, de todo tipo de productos, desde tallas a lo mejor de varios siglos de antigüedad hasta piezas de objetos de poco valor que usaste en tu infancia o juguetes pequeños o libros de texto de la época que estudiaban nuestros abuelos o nuestros padres", detalló Paco Blanco.

Finalmente, se destacó la idoneidad de las fechas elegidas, en pleno puente festivo y con las Navidades a la vuelta de la esquina. «No podemos pasar por alto que este año las fechas es importante de cara a los regales de Navidad. Es un puente donde ya mucha gente empieza a ver cosas para regalar en Navidad", concluyó el representante de la asociación, invitando al público a visitar el Pabellón de Rectivía del 6 al 8 de diciembre.