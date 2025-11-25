El programa «La Administración cerca de ti» llega a 136 municipios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Administración cerca de ti», una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en 2022, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios que presta la Administración y realizar trámites como la obtención del certificado digital sin tener que desplazarse fuera de su localidad, llegó ya a 136 municipios de la provincia de León, en los que atendió a 1.167 personas.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visitó este martes una de las sesiones de este programa, que se llevó a cabo en Astorga para alumnos de la Universidad de la Experiencia, en colaboración con la Universidad de León.

Héctor Alaiz hizo balance de la iniciativa, que desde noviembre de 2022, cuando se puso en marcha, celebró 150 jornadas, cinco con colectivos y el resto en ayuntamientos, y se emitieron 403 certificados. En todos estos encuentros con los empleados públicos de la Subdelegación del Gobierno, más de un millar de personas recibieron atención y ayuda, entre otras cuestiones, para tramitar su certificado digital, que les permite hacer multitud de gestiones con la Administración Pública, sin desplazamientos.

El subdelegado del Gobierno destacó que «son datos muy positivos que reflejan la utilidad del programa». «Desde la subdelegación, los compañeros que trabajan en esta iniciativa se desplazan por toda la provincia llevando este programa y lo hacemos también dentro de la Universidad de la Experiencia», explicó.

Alaiz también señaló que este año se reforzó el programa con la incorporación de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyos funcionarios se suman al personal de la Subdelegación en las visitas a toda la provincia. «Nuestro objetivo es facilitar el acceso a los servicios del Estado, especialmente en el medio rural, pero también atendiendo a colectivos específicos cuando así nos lo solicitan», añadió.

Antes de que termine el año, el programa «La Administración cerca de ti» tiene previstas nuevas sesiones en Sahelices del Payuelo, el 27 de noviembre, La Pola de Gordón, el 4 de diciembre, y Tapia de la Ribera, el 10 de diciembre, además de otras actividades con el Programa Interuniversitario de la Experiencia y su participación en la feria Expojoven el próximo 29 de noviembre.

El objetivo de este servicio, promovido por el Ministerio de Política Territorial, es acercar los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía que reside en municipios que carecen de sedes físicas para que puedan realizar distintas gestiones administrativas sin tener que desplazarse de sus localidades de residencia.