Astorga impulsa un proyecto de mejora de la eficiencia energética

El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado el inminente inicio de un proyecto para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público. Esta actuación integral está diseñada para optimizar el consumo eléctrico municipal, reducir costos y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible. La intervención será financiada gracias a los remanentes del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León.

Según el Ayuntamiento, el propósito principal del proyecto es modernizar el sistema de alumbrado ornamental mediante la sustitución de las actuales lámparas de sodio de alta presión. Este cambio se debe al ahorro acumulado en ejercicios anteriores y a la voluntad de la corporación de incrementar la eficacia del alumbrado, reducir drásticamente el consumo energético y disminuir los costes de mantenimiento asociados.

Las luminarias actuales, equipadas con lámparas de sodio de 100 W, serán reemplazadas por módulos de alta eficiencia. Este cambio no solo supone una reducción del 60% en la potencia consumida por punto de luz, sino que también ofrece un mayor rendimiento luminoso, una vida útil superior y menores emisiones contaminantes.

La renovación del alumbrado afectará a un amplio número de calles y espacios públicos del municipio. Los trabajos se desarrollarán específicamente en las siguientes ubicaciones: Calle Pío Gullón, Calle José María Goy, Calle Marcelo Macías, Calle García Prieto, Calle Postas, Calle Santiago Crespo, Calle Santiago, Plaza Modesto Lafuente, Calle Magín Revillo, Calle Corregidor Costilla, Calle Manuel Gullón, Calle Alonso Garrote, Calle Prieto de Castro, Calle San José de Mayo, Calle Santa Lucía, Calle La Estrella y Calle La Cruz. y respetuosa con el medio ambiente.