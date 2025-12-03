Quedada en el kiosco de Marce, en Astorga, para intercambiar cromos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El kiosco de Marce, ubicado en la calle Lorenzo Segura de Astorga, vuelve a dar esta año la bienvenida a la Navidad con una fiesta para todos sus clientes y amigos. Este viernes, a partir de las 18.30 horas, y hasta las 20.30 horas, tendrá lugar la cuarta edición de la quedada popular para intercambiar cromos, una iniciativa muy bien acogida por los jóvenes de la localidad, que de esta manera podrán ampliar sus colecciones y conocer gente nueva con la que hablar y perpetuar esta tradición. Además del intercambio, este popular establecimiento tiene preparadas grandes sorpresas, como música navideña y un sorteo de premios sorteo para todas aquellas personas que acudan a la cita.