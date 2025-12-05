Astorga recibe 300.000€ para mejorar el casco histórico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León autoriza una subvención directa de 300.000 euros al Ayuntamiento de Astorga para mejorar varias calles del casco histórico. Ya se ha comunicado su aceptación por parte del ayuntamiento. El acuerdo autoriza al consejero de la Presidencia a conceder una subvención directa al Ayuntamiento de Astorga por un importe de trescientos mil euros (300.000 €).

Esta ayuda económica permitirá financiar la inversión denominada «Repavimentación en Calle Leopoldo Panero, Calle Portería y Calle la Cruz. Astorga», tres vías situadas en pleno casco histórico de la ciudad y cuyo estado actual requiere una intervención urgente.

Con esta subvención, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras urbanas y con la conservación de los espacios públicos en municipios con un importante valor patrimonial como Astorga.

La actuación contribuirá a mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la imagen del entorno histórico.

Las calles objeto de la intervención han sido visitadas por Emilio Arroita García, director de Administración Local de la Junta de Castilla y León, quien ha podido comprobar de primera mano con el alcalde de Astorga, Jose Luis Nieto, y el primer teniente de alcalde, Ángel Iglesias, la necesidad de acometer estas obras de mejora.