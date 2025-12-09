Un congreso internacional aborda en Astorga la comunicación urbana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga acogerá los días 11 y 12 de diciembre la XII edición del Congreso Internacional Ciudades Comunicativas, un foro de referencia que reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el futuro de la comunicación en entornos urbanos.

El programa incluye ponencias, mesas redondas y talleres que abordan cuestiones como las nuevas narrativas de ciudad, la digitalización del entorno urbano y la comunicación institucional efectiva.

La primera conferencia plenaria, a cargo de Samar Maqusi (University College London), abordará los imaginarios sociales de la construcción del tiempo compartido.

A continuación, Sara Dias Trindade (Universidade do Porto) y J. Antonio Marques Moreira (Universidade Aberta, Coimbra) analizarán cómo la historia, el cine y los recursos digitales contribuyen a reconstruir el imaginario urbano.

La tarde del día 11 ofrecerá reflexiones innovadoras como la visión de la ciudad desde la psico-neurociencia, por Ubaldo Cuesta (UCM), y el papel de la longevidad en el desarrollo urbano, por Michel Poulin, presentada por María Jesús González Espejo.

El 12 de diciembre se abrirá con la razón poética y la configuración simbólica del habitar, en una conferencia de Carolina Díaz de Lope-Díaz (UFV), seguida por un análisis literario sobre la polis en Antígona, de Sófocles, a cargo de Victoria Hernández Ruiz.

La sesión matinal culminará con la presentación del WW Observatory for Attractive Cities, dirigida por José A. Ondiviela, que expondrá las principales tendencias para las ciudades en tiempos turbulentos.

Y la jornada se cerrará con una visita guiada a la Catedral de Astorga y la defensa online de comunicaciones.

La agenda científica se complementa con actividades sociales que permitirán a los asistentes descubrir el patrimonio astorgano, desde su legado romano hasta la huella modernista de Gaudí, acompañado de la reconocida oferta gastronómica local.

El comité organizador ha escogido Astorga para destacar que las ciudades pequeñas y medianas tienen un papel legítimo y necesario en el circuito de los grandes congresos internacionales, ofreciendo ventajas competitivas frente a la saturación de las grandes capitales.

El director del congreso, Javier Sierra, ha explicado que «al descubrir la ciudad desde la organización, no dudaron ni un solo momento en venir en esta XII edición. Astorga ofrece un entorno inigualable que las grandes urbes no pueden replicar", ha insistido.

"En Astorga, el asistente no pierde tiempo en desplazamientos. Todo está a un paso. Esto fomenta el networking real y permite que, además de la ciencia y el debate académico, los participantes puedan disfrutar genuinamente de la gastronomía y la cultura local. Es una experiencia 360 grados que humaniza el congreso", han subrayado desde la organización.