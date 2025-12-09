Campaña de detección de drogas en el IES de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local de Astorga ha llevado a cabo recientemente una actuación preventiva en el centro educativo, orientada a reforzar la protección de los menores frente al consumo de sustancias estupefacientes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que señala que la actuación se ha realizado «en respuesta a la creciente preocupación manifestada por numerosos padres y madres del alumnado del instituto».

La intervención, realizada en coordinación con la dirección del instituto, contó con el apoyo de una unidad canina especializada en la detección de drogas, cuya presencia permitió realizar un control exhaustivo en diversas zonas del recinto educativo. Esta acción forma parte de un plan municipal de prevención que busca garantizar entornos seguros y saludables para los jóvenes.

Desde la Policía Local se destaca que este tipo de dispositivos no persiguen una finalidad punitiva, sino educativa y preventiva, contribuyendo a frenar la entrada y consumo de drogas en espacios escolares, así como a sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos asociados a estas sustancias.

Asimismo, el Ayuntamiento de Astorga y la Policía Local reiteran en el comunicado su compromiso con el fomento del control y la vigilancia en los centros educativos, así como con el fortalecimiento de las campañas informativas y de concienciación dirigidas a adolescentes y familias.

Las autoridades municipales subrayan que la protección de los menores es una prioridad compartida por toda la comunidad educativa y anuncian que se continuará trabajando en esta línea, promoviendo actuaciones coordinadas que favorezcan el bienestar y la seguridad de los estudiantes.