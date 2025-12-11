La Cámara de Astorga ayuda a formar a las pymes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Astorga y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), impulsan el programa de consolidación y sostenibilidad empresarial, una iniciativa que busca ayudar a las pymes y emprendedores a fortalecer su gestión y garantizar su permanencia en el mercado.

El programa ofrece una formación personalizada basada en un análisis previo de la situación de cada empresa, con el fin de detectar sus necesidades y proporcionar estrategias adaptadas a su realidad. Además, cuenta con el apoyo de mentores de reconocido prestigio empresarial, que acompañan los proyectos para reforzar su estructura y competitividad.

La sostenibilidad se plantea como un pilar clave en esta fase de consolidación, junto a la mejora de las capacidades directivas y la adaptación a los cambios normativos. En este sentido, el 18 de diciembre se celebrará el taller «Verifactu: ¿Estás preparad@ para cumplir la normativa?», junto con una píldora formativa sobre «Claves de la Sostenibilidad en la Empresa». Las inscripciones pueden realizarse en la web de la cámara.