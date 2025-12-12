La biblioteca de Astorga renueva su calefacción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado el cierre temporal de la Biblioteca Municipal desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, con motivo de las obras de sustitución de su sistema de calefacción y la instalación de dos nuevas calderas de alta eficiencia energética.

La actuación incluye la reforma completa del cuarto de calderas, con adaptación de la chimenea, renovación de tuberías y adecuación eléctrica, trabajos que ejecutará la Brigada Municipal de Obras. La instalación de las calderas ha sido adjudicada a la empresa Senae Energy S.L. por un importe de 20.462,98 euros. El anterior sistema tenía un gasto superior a 1.000 euros semanales.