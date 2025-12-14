Unos reyes magos de luz llenan de magia Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga ya cuenta con la presencia simbólica de los Reyes Magos de Oriente gracias a unas espectaculares figuras de dos metros de altura que llenan la ciudad de color, luz y magia. Las esculturas, elaboradas íntegramente por la Brigada de Obras del Ayuntamiento, son una creación única y muy original concebida para enriquecer el ambiente festivo durante estas fechas.

Las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar irán recorriendo distintos puntos de la ciudad a lo largo de toda la campaña navideña, cambiando de ubicación para sorprender tanto a vecinos como a visitantes. En estos momentos pueden contemplarse en el Jardín de la Sinagoga, donde ya se han convertido en uno de los principales reclamos de la decoración festiva.

Desde el Ayuntamiento de Astorga se ha querido agradecer públicamente el trabajo y la creatividad de la Brigada de Obras, cuya aportación contribuye a hacer de estas fiestas un momento aún más especial y cercano para toda la ciudadanía.