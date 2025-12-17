Astorga pone coto al al ciberdelito

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cibercomandancia de la Guardia Civil, con sede en León, fue presentada este martes en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Astorga en un acto dirigido especialmente a alertar a empresas y ciudadanos sobre el aumento de los delitos cometidos a través de internet.

El coronel jefe Jorge Juan Pérez, acompañado por el alcalde de Astorga, José Antonio Nieto, y el presidente de la Cámara de Comercio, Juan José Alonso, explicó las funciones de esta unidad especializada, creada para centralizar la recepción e investigación de denuncias telemáticas y mejorar la atención a las víctimas que han sufrido ciberdelitos.

Durante la presentación se puso el acento en los riesgos a los que se enfrentan las empresas, especialmente por el uso intensivo del correo electrónico, las comunicaciones digitales y los pagos online, ámbitos en los que proliferan estafas con graves consecuencias económicas.

El alcalde de Astorga destacó la importancia de que esta información llegue también a ciudades intermedias y no solo a las capitales de provincia, agradeciendo la iniciativa de la Cámara de Comercio y la presencia de la Guardia Civil «siempre al lado de los ciudadanos y de las empresas».

Por su parte, el coronel Pérez subrayó que la Cibercomandancia permite actuar con mayor rapidez, detectar campañas de estafa de forma temprana y facilitar la denuncia, incluso desde el domicilio, reduciendo así el número de delitos que no llegan a comunicarse por vergüenza o desconocimiento.