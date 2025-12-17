Astorga pone coto al al ciberdelito
La Guardia Civil alerta del aumento de delitos por Internet
La Cibercomandancia de la Guardia Civil, con sede en León, fue presentada este martes en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Astorga en un acto dirigido especialmente a alertar a empresas y ciudadanos sobre el aumento de los delitos cometidos a través de internet.
El coronel jefe Jorge Juan Pérez, acompañado por el alcalde de Astorga, José Antonio Nieto, y el presidente de la Cámara de Comercio, Juan José Alonso, explicó las funciones de esta unidad especializada, creada para centralizar la recepción e investigación de denuncias telemáticas y mejorar la atención a las víctimas que han sufrido ciberdelitos.
Durante la presentación se puso el acento en los riesgos a los que se enfrentan las empresas, especialmente por el uso intensivo del correo electrónico, las comunicaciones digitales y los pagos online, ámbitos en los que proliferan estafas con graves consecuencias económicas.
El alcalde de Astorga destacó la importancia de que esta información llegue también a ciudades intermedias y no solo a las capitales de provincia, agradeciendo la iniciativa de la Cámara de Comercio y la presencia de la Guardia Civil «siempre al lado de los ciudadanos y de las empresas».
Por su parte, el coronel Pérez subrayó que la Cibercomandancia permite actuar con mayor rapidez, detectar campañas de estafa de forma temprana y facilitar la denuncia, incluso desde el domicilio, reduciendo así el número de delitos que no llegan a comunicarse por vergüenza o desconocimiento.