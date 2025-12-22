Astorga aplicará ya la subida salarial a sus funcionarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga informó este lunes de la aplicación inmediata de los incrementos retributivos previstos en el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, por el que se establecen medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

En un comunicado, señala que la citada normativa impone un incremento salarial del 2,5 % para el año 2025 y del 1,5 % para el año 2026, estableciendo además que las administraciones públicas pueden diferir el abono de los atrasos correspondientes al ejercicio 2025 hasta el año 2028.

No obstante, dicha medida no viene acompañada de financiación adicional por parte del Gobierno central, obligando a los ayuntamientos a asumir este incremento exclusivamente con sus propios recursos económicos.

Pese a esta circunstancia, el Alcalde del Ayuntamiento de Astorga, José Luis Nieto, ha decidido adelantar la aplicación de estas subidas salariales, convirtiéndose en el primer ayuntamiento de toda la provincia de León que procederá al abono inmediato de estas cuantías, evitando cualquier retraso en su efectividad.

Con este fin, el Alcalde ha propuesto la aprobación el acuerdo de aplicar un incremento retributivo del 2,5 %, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, sobre el salario base, complemento de destino, complemento específico y antigüedad del personal municipal. También reconoce y abona los atrasos salariales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y la fecha de aplicación efectiva de la subida, tanto al personal funcionario como al personal laboral. Asimismo, prevé aprobar un incremento retributivo del 1,5 %, con efectos desde el 1 de enero de 2026, sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 del personal laboral del Ayuntamiento y autorizar a los servicios de Intervención y Tesorería municipales para la realización de los cálculos necesarios y el abono de las cantidades.