Astorga renovará el alumbrado del polígono

El Ayuntamiento de Astorga licitará próximamente las obras de sustitución del alumbrado público del polígono industrial, una actuación centrada en el cambio de las actuales luminarias por otras de tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la calidad.

El proyecto, financiado a través de una subvención de la Diputación de León para la mejora de polígonos industriales correspondiente a 2023, contempla la sustitución de un total de 161 luminarias de vapor de sodio por nuevas luces LED. Los trabajos incluirán el desmontaje de las luminarias existentes, la instalación de las nuevas y la comprobación final de su correcto funcionamiento.

Las obras cuentan con un presupuesto de ejecución por contrata de 74.681,25 euros y un plazo estimado de cuatro meses. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por la modernización y sostenibilidad de las infraestructuras del polígono, mejorando los servicios ofrecidos a las empresas de la zona.