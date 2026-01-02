Premio para el Belén de Fernando Celada en Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Asociación Belenista Leonesa ha dado el Premio Ruta de los Belenes al Belén artesano de Fernando Celada, instalado en el salón multiusos del Teatro Gullon de Astorga y auspiciado por la Concejalía de Cultura. La cabalgata de Reyes saldrá el lunes a las 17.30 horas desde la plaza de los Marqueses, para finalizar la calle Arquitecto Gaudí. Tras el desfile, sus majestades los Reyes Magos recibirán a todos los niños y niñas en el Teatro Gullón. El consistorio recuerda las restricciones de tráfico en las zonas del recorrido.