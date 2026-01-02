Premio para el Belén de Fernando Celada en Astorga
La Asociación Belenista Leonesa ha dado el Premio Ruta de los Belenes al Belén artesano de Fernando Celada, instalado en el salón multiusos del Teatro Gullon de Astorga y auspiciado por la Concejalía de Cultura. La cabalgata de Reyes saldrá el lunes a las 17.30 horas desde la plaza de los Marqueses, para finalizar la calle Arquitecto Gaudí. Tras el desfile, sus majestades los Reyes Magos recibirán a todos los niños y niñas en el Teatro Gullón. El consistorio recuerda las restricciones de tráfico en las zonas del recorrido.